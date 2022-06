VIGNEAULT, Suzanne



Au C.H.U.L., le 3 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Suzanne Vigneault, épouse en premières noces de feu monsieur Claude Robitaille et en secondes noces de monsieur Égide Goulet. Elle était la fille de feu Joseph Vigneault et de feu Marie-Anne Cormier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Égide; son fils Martin Robitaille (Valérie Renauld); ses petites-filles : Marianne (Nicolas) et Catherine (Marc-Olivier), sa sœur feu Gaétane (Claude Picard); les enfants de son conjoint Égide Goulet : Réjean (Luce), Daniel (Louise), Marie-France, Jean-Marc (Danielle), Johanne (François), feu Michel (Marie-Claude) et leurs enfants, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du C.H.U.L. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec, 550, chemin Ste-Foy, Québec Qc, G1S 2J5, www.centraide-quebec.com