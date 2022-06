RICHARD, Fernand



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 17 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Fernand Richard, fils de feu Arthur Richard et de feu Corinne Bouchard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa sœur Louise et son frère Gilles (Gilberte), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, dont son filleul Yannick et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.