EMOND, Nicol



À son domicile, le 21 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Nicol Emond, époux de madame Adrienne Barriault. Il était le fils de feu Jean-Charles Emond et de feu Léontine Bouchard. Il demeurait à Lévis, secteur St-Étienne. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Adrienne, ses enfants: Michel (Marta Obrebska), Nathalie (Maxime Campbell), Hélène (Mario L'Heureux); ses petits-enfants: Charles et Marianne (Rémy Pérusse), Samuel et Jérémy; son frère et ses sœurs: Lise (Onil Francoeur), Francine (feu Georges Blouin), Claire (Jean-Marie Vallée), Denis (Francine Beaudin), feu Jacques, feu Luc, Anna; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Barriault: Jean-Marie (Huguette Genier), feu René-Paul, Richard, Alain (Annette Bourque); Thérèse Lemelin (Thomas Gagné); sa filleule Caroline Emond; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie les docteurs Frédérique Bissonnette et Christopher Hamel pour leurs bons soins et leur humanité.où la famille vous accueillera à compter de 13h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3. Site internet : www.cancer.ca.