VILLENEUVE, Raymond



Au CHSLD Ste-Monique, le 19 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Villeneuve, époux de feu madame Lise Faubert, fils de feu dame Marie-Blanche Drolet et de feu monsieur Paul-Émile Villeneuve. Il demeurait à Québec.Il est allé rejoindre en plus de son épouse et ses parents, ses frères: feu Léopold Villeneuve (feu Julienne Ruel) et feu Roger Villeneuve (feu Marie-Paule Bernard). Il laisse également dans le deuil les membres des familles Villeneuve et Faubert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au membre de l'équipe du CHSLD Ste-Monique pour l'accueil ainsi que leurs attentions et les bons soins prodigués malgré le court séjour de Raymond. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule lundi 13 juin 2022, de 13 h 30 à 14 h 30. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc tél.: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.