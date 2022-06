CF Montréal: Olivier Renard en poste pour longtemps

Le CF Montréal a annoncé aujourd'hui avoir conclu une nouvelle entente avec son directeur sportif, Olivier Renard.

• À lire aussi: Brault-Guillard victime du style

• À lire aussi: Tourner la page

Le contrat du Belge venait à échéance à la fin de la saison et s’assurer de son retour était l’une des grandes priorités du nouveau président et chef de la direction du club, Gabriel Gervais.

Fait inusité dans le monde du sport professionnel, il s’agit d’une entente à durée indéterminée. Il devient pour ainsi dire employé permanent du CF Montréal.

D’ailleurs, on a bonifié son rôle puisqu’il sera désormais vice-président et chef de la direction sportive. Il siégera donc au comité de direction du club et sera toujours sous la direction de Gabriel Gervais.

Mandat élargi

Renard, 43 ans, va continuer de s’occuper du volet sportif en étant responsable du recrutement, de la signature des contrats et de la supervision des joueurs, de même que de la gestion du plafond salarial.

Il demeurera également le responsable du personnel d’entraîneurs et du personnel technique tout en poursuivant la supervision des activités de l’Académie.

Embauché en 2019, Renard est l’une des bonnes prises de Joey Saputo au cours des dernières années.

« L’entente avec Olivier traduit une volonté commune de poursuivre la collaboration amorcée en 2019 et le positionne dorénavant au cœur de la structure corporative que nous mettons en place », a réagi le propriétaire dans un communiqué.

Olivier Renard et Gabriel Gervais rencontreront les médias demain matin.

Bonnes décisions

Quand il s’est joint au club, en 2019, Olivier Renard avait essentiellement pour mandat de faire plus avec moins et il y est plutôt bien parvenu jusqu’à maintenant.

Déjà, on le mentionnait, il accorde une grande place aux jeunes joueurs issus de l’Académie et l’effectif en compte plus d’une dizaine.

Il a aussi eu la main heureuse dans ses transactions avec les autres formations de la MLS.

Dans sa première grosse transaction, il a obtenu l’attaquant Romell Quioto du Dynamo de Houston en novembre 2019 en retour de Victor Cabrera et de 100 000 $ en allocation générale. Quioto a été le joueur de l’année en 2020 et a récolté 21 buts et 14 passes en 50 matchs avec l’équipe jusqu’à maintenant.

Mihailovic

Il a ensuite dépensé un million de dollars en allocation pour obtenir Djordje Mihailovic du Fire de Chicago. Le milieu de terrain a été le second meilleur passeur de la MLS en 2021 avec 16 passes décisives. Cette saison, il fait partie d’un groupe de joueurs qui occupent le 4e rang chez les marqueurs avec sept buts en plus d’avoir quatre passes.

Entre-temps, il a profité du repêchage d’expansion lors de l’arrivée d’Austin pour mettre la main sur Kamal Miller, donnant en échange 275 000 $ en allocation et un choix de première ronde au club texan.

Puis l’hiver dernier, il a refilé un million en allocation diverse à Nashville pour obtenir le défenseur canadien Alistair Johnston, qui est rapidement devenu l’homme de confiance de Wilfried Nancy dans le couloir droit.

Et pendant le camp d’entraînement, il a embauché pour moins de 100 000 $ le vétéran attaquant Kei Kamara, qui a déjà trois buts et autant de passes.