DUQUETTE, Marcel



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 4 juin 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Marcel Duquette, fils de feu Omer Duquette et de feu Marie-Jeanne Sylvain. Il demeurait à Saint-Anselme, autrefois de Sainte-Claire, Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 13h pour recevoir les condoléances. Par la suite, monsieur Duquette sera inhumé au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fille Johanne (Tommy Fiset), ses petits-enfants: Brandon et Mégan. Il était le frère de: feu Aline (feu Maurice Dulac), Marie-Paule, feu Bernard (Gaétane Godbout), Ghislaine (feu André Allen), Maurice (Françoise Rouleau), Serge (Marcelle Gagnon), feu Roland (Liliane Comeau) et Michel (Pierrette Gosselin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à mon père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la