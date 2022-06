LECOURS, Ghislain



À sa résidence, le samedi 28 mai 2022, est décédé à l'âge de 64 ans et 5 mois, monsieur Ghislain Lecours, fils de feu monsieur Fernand Lecours et de feu madame Madeleine Laliberté. Il demeurait à Sainte-Justine. La famille recevra les condoléances à la salle dude 12h à 14h45.sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil ses fils: Xavier et Charles (Roxane Cayer-Tardif) ainsi que son amie de cœur Mariette Côté. Il était le frère de: feu Lise, Ginette (Nicol Gagné), Gilles (Julie Poulin), Roland (feu Louise Sergerie), Rémi (Rachel Demers), Roger (Lucie Bédard), Marie-Lyne (Alain Vermette), Benoit (Nathalie Lagacé), Jeannine (Michel Corriveau), Martin (Josée Bussières) et Louise (Martin Paquet). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial aux Dr Christian Michaud et Dre Anik Tremblay, aux infirmiers Catherine Rivard et Tommy Tanguay ainsi qu'à toutes les personnes qui en ont pris soin. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.