LANGLOIS, Jeffrey



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 24 mai 2022, à l'âge de 29 ans est décédé Jeffrey Langlois, fils de feu Patsy Grondin et de monsieur Martin Langlois et de Céline Pelletier. Il demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille accueillera parents et amis aude 14h à 16h,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses sœurs : Jessica (Guillaume Plourde et ses filles Lesly et Béatrice), Mélissa Pelletier (Francis Gagnon), Lindsey Pelletier (Keven Duchesne); ses neveux et nièces : Nathan, Loïc, Charli, Jayden et Emma; ses grands-parents feu Raymond Langlois (feu Madeleine Roy), Lauréat Pelletier (feu Lorraine Therrien), Céline Poulin (feu Raynald Grondin, Ronald Berrigan) et sa marraine Andréanne Grondin. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines des familles Langlois, Pelletier, Grondin et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel et les médecins de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, de l'IRDPQ ainsi que du CHSLD Saint-Gervais pour les bons soins prodigués et tout l'amour apporté à Jeffrey. Un merci sincère au Dre Geneviève Sirois, Dre Mathilde Sarlabous et au Dre Katherine Castonguay ainsi qu'à Louis Lafond et Marie-Josée Ruel (travailleurs sociaux) pour leur aide et leur soutien apporter à la famille. Merci à sa grande amie Karolan Bernier d'avoir été là pour Jeffrey jusqu'à la fin. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association TCC des deux-rives 14, rue St-Armand Québec (Québec) G2A 2KG ou par un don en ligne, www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/tcc2rives/. Jeffrey a été confié pour crémation à la Maison funéraire :