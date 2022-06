MECTEAU, Gilbert



À C.H. Lanaudière de Joliette, le 27 février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilbert Mecteau. Il était le fils de feu madame Clothilde Blouin et de feu monsieur Fernand Mecteau. Il était l'époux de feu Nicole Neveu. Il demeurait à Sainte-Émélie-de-L'Énergie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Steve et Patrick (Isabelle Dany); ses petits-enfants : Myriam et Jean-Nicolas; son beau-frère et belles-sœurs de la famille Neveu : Agathe, Marie et Claude; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra parents et amis à :de 11h à 13h.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière St-Charles.