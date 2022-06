LORTIE, Jacques "Jimmy"



À la Maison des soins palliatifs du Littoral, le 2 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée monsieur Jacques (Jimmy) Lortie, époux de madame Nicole Létourneau, fils de feu Napoléon Lortie et de feu Gilberte Beauchamps. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : José (Julie Joncas), Stéphane et feu Maxime; les enfants de son épouse : Mario Collin (Liliane Fontaine) et Annie Collin (René Therrien); ses petits-enfants: Samuel, Pierre-Luc, Charles-Éric et Justin, Gabriel et Jade, les petits-enfants de son épouse : Yannick, Sébastien et Kasya, Alexis Ampleman, Thomas et Jacob; ainsi qu'une arrière-petite-fille. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral et du CLSC.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13 h.