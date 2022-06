Dans le monde de Claude Monet

L’exposition immersive Imagine Monet permet de plonger, pleinement, au cœur des jardins, des paysages, des fleurs et de l’univers du peintre français et d’apprécier, comme jamais, le travail du père fondateur de l’impressionnisme.

Présenté du mardi au dimanche au Terminal 30 du port de Québec, jusqu’au 5 septembre, Imagine Monet est une immersion dans 214 toiles, projetées en format grandiose. On retrouve des œuvres de la série des cathédrales de Rouen et celle des nénuphars qui a occupé Monet, dans son jardin à Giverny, durant les 31 dernières années de sa vie.

Après le Centre des congrès de Québec, avec les œuvres de Van Gogh et Picasso, Imagine Monet s’installe, pour des raisons de logistique, au terminal des croisières.

L’exposition Imagine Monet débute avec 12 panneaux explicatifs sur l’homme, le peintre et son art. On entre ensuite dans une grande salle où les œuvres de Claude Monet prennent vie sur de très grandes surfaces.

Deux cent quatorze toiles explosent, s’animent et sont projetées, durant 30 minutes, sur des toiles de neuf mètres de haut et dix-sept mètres de large. Un segment qui se termine par une des toiles de la série Les Nymphéas, considérée comme le chef-d’œuvre de Monet, qui se déploie sur toutes les surfaces de la salle d’exposition.

« La peinture de Monet est immersive et c’est ce que je voulais mettre en valeur. Les toiles de Monet font 25 centimètres et, ici, on peut les déployer sur 17 mètres de long. La projection permet d’entrer dans le détail des œuvres. La scénographie a été adaptée à ses œuvres. On travaille le sentiment et la sensation, ce que les peintres souhaitent que nous ressentions », a indiqué, lors d’une entrevue, Anabelle Mauger, coconceptrice de cette exposition avec Julien Baron.

Peindre la distance

Elle précise que Monet peignait la distance entre lui et l’objet, que ça soit une personne, un arbre, un pont, etc.

« Il peignait l’eau sous la forme de brouillard, de nuages, et il peignait le vent », a-t-elle ajouté.

Ces 30 minutes d’immersion, que l’on peut prolonger, sont accompagnées par des musiques de Ravel et de Bizet avec des segments musicaux de l’opéra Les pêcheurs de perles.

« Il y a un lien entre Bizet et Monet. Les pêcheurs de perles, le premier opéra de Bizet, comme les débuts de Monet, n’a pas fait l’unanimité. Les deux étaient considérés [comme] nuls par les critiques. C’est un clin d’œil que j’ai voulu faire », a-t-elle fait remarquer.

Les billets sont en vente sur imagine-monet.com. L’exposition prendra une pause du 3 au 7 août parce que le terminal devra être libéré pour le passage d’un bateau de croisière.