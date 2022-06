DROLET, Jean-Paul



Au Pavillon Saint-Dominique, le 6 avril 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Drolet, fils de feu dame Alberta Després et de feu monsieur Joseph Drolet. Il demeurait à Québec., à compter de 13h, la famille élargie et ses proches sont invités auIl est allé rejoindre la mère de ses enfants Jacqueline Talbot, ses parents ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédé. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (feu Sylvie Lacroix), Denis (Danielle Marcheterre), Richard (Liette Gaudreau) et Martin (Linda Vien); ses petits-enfants : Steve, Francis, Myra (Sébastien), Maxime (Anik), Nicolas (Mélanie), Alexia (Sylvain), Danny (Jessika), Laurence et Justine; ses 13 arrière-petits-enfants; sa compagne Marthe Fortin ainsi que ses frères et soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Pavillon Saint-Dominique pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Complexe Synase : 1825, boulevard Henri Bourassa, bureau 405, Québec, Qc, G1J 0H4, site web : www.fondationduchudequebec.org.