Tournoi de Bois-le-Duc: Félix Auger-Aliassime travaille fort et passe

La journée de jeudi n’a pas été facile pour Félix Auger-Aliassime, mais il a arraché un gain en deux manches de 7-6 (2) et 7-6 (5) au Néerlandais Tallon Griekspoor dans une rencontre de deuxième tour au tournoi de tennis de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

Le 56e joueur du circuit de l’ATP a donné du fil à retordre au Québécois, neuvième au monde, au cours de ce duel de 1 h 46 min. «FAA» a tiré profit de sa troisième balle de match pour assurer sa place en quart de finale, où il affrontera le Russe Karen Khachanov.

Le vainqueur a largement dominé au chapitre des as, claquant 13 des 14 coups du genre dans le match. Le deuxième favori de la compétition a cependant commis trois doubles fautes. Les deux athlètes ont été incapables de réaliser un seul bris. Auger-Aliassime a accordé deux chances à Griekspoor, qui n’a pu en profiter.

Denis Shapovalov perd un dur combat

Le Canadien Denis Shapovalov a plié l’échine devant le joueur local Oscar Otte au deuxième tour du tournoi de tennis de Stuttgart, perdant en deux manches de 7-6 (6) et 7-6 (4).

Après avoir bénéficié d’un laissez-passer au premier tour et vu sa rencontre reportée en raison de la pluie, «Shapo» a vendu chèrement sa peau dans son premier match de la saison sur gazon. Il a rendu les armes en 1 h 38 min contre la 61e raquette mondiale.

La quatrième tête de série de la compétition a doublé son rival 12 à 6 au chapitre des as. Les deux hommes ont chacun réalisé un bris, l’Ontarien concédant son service à l’unique chance qu’il a offerte à Otte. Ce dernier a remporté 85% des points disputés quand il avait les premières balles en main.

Shapovalov était de retour sur le terrain un peu plus tard en journée pour son deuxième double de l’événement. Son partenaire, l’Indien Rohan Bopanna, et lui étaient en avance 6-4 et 2-1 quand leur affrontement contre le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi et le Kazakh Aleksandr Nedovyesov a été suspendu en raison de la pluie. Les hostilités reprendront vendredi.