Des véhicules qui passent de l'essence à l'électricité

À Trois-Rivières, face à la hausse historique du prix de l'essence, un atelier spécialisé dans la conversion de voiture à essence en voiture électrique voit sa demande augmenter.

Des composantes clés comme le moteur, la batterie et le système de gestion électronique sont prélevées sur des véhicules accidentés, déclarés comme perte totale, et installées sur des véhicules conventionnels. Vu son coût de 65 000$, ce genre d'opération ne vise pas les véhicules de promenade, mais surtout les flottes commerciales de livraison.

«On récupère toutes ces pièces-là et on vient les greffer à la camionnette ProMaster pour l'électrifier. Ça, c'est de plus en plus intéressant, les conversions, parce que les véhicules électriques et à essence sont de plus en plus durs à trouver» a indiqué Guillaume André d'Ingenext.

Mobilité Électrique Canada déplore toutefois qu'une transformation à partir de composantes de seconde main ne soit pas admissible à une subvention de Québec contrairement à l'achat d'un véhicule électrique neuf où à une transformation à partir de composantes neuves. «D'utiliser ces batteries-là qui sont encore en excellent état et qui sont encore très bonnes, ça fait en sorte que dans un principe d'économie circulaire, il faut encourager ça», a fait remarquer Daniel Breton de Mobilité Électrique Canada.