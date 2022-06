Trafic d'armes à feu: deux fois plus de saisies depuis le début de la stratégie CENTAURE

La Sûreté du Québec a saisi deux fois plus d’armes sur son territoire depuis le lancement de la stratégie CENTAURE, a-t-elle annoncé jeudi lors d’un briefing technique à Montréal.

• À lire aussi: Trafic d’armes: plus de 6 millions $ pour la patrouille nautique d'Akwesasne

• À lire aussi: Une aide financière au SPVM pour lutter contre la violence armée

«Les résultats nous démontrent que c’était la bonne chose à faire», lance Louis Morneau, sous-ministre associé à la division des affaires policières au ministère de la Sécurité publique.

Celui-ci tire un bilan positif de cette importante opération visant à lutter contre les crimes par arme à feu, malgré le fait que des balles sont tirées chaque semaine dans le grand Montréal, a-t-il précisé dans une rencontre de presse tenue jeudi au quartier général de la Sûreté du Québec (SQ).

Les représentants des plus grands corps de police de la province, de la Gendarmerie royale du Canada, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et de l’Agence des services frontaliers du Canada étaient également présents afin de répondre aux questions des journalistes.

Revolver et pistolet

Un premier constat s’impose: une importante quantité d’armes a été saisie, deux fois plus qu’à l’habitude, ont précisé la SQ et la police de Laval.

Aussi, depuis le lancement de CENTAURE en septembre, les autorités remarquent une forte popularité des armes de poing, probablement en raison de leur format plus facile à dissimuler. La plupart proviennent d’ailleurs des États-Unis.

Pas de monopole

Les enquêtes sont également très complexes à mener, puisqu’il y a rarement un monopole ou une tête dirigeante.

«C’est acheté en lot par des prête-noms. Ensuite les gens traversent ça aux douanes terrestres et c’est revendu 10 fois le prix ici. On voit donc l’intérêt du crime organisé de s’investir dans ce domaine», explique l’inspecteur à la SQ Michel Patenaude.

Les gens qui se procurent une arme le font afin de se protéger, pour anticiper une violence ou en riposte à un crime récemment commis, constate l’inspecteur Patenaude. C’est ainsi de plus en plus banalisé, notamment sur les réseaux sociaux.

«Donc ça crée un cercle vicieux», explique-t-il.

Afin de contrer ce phénomène, les organismes communautaires et programmes d’aide recevront 58,6 millions $ d’aide financière au cours des prochaines années pour soutenir les jeunes et prévenir la criminalité.

Le DPCP créera aussi une équipe de 20 personnes, dont 16 procureurs spécialisés dans les crimes par arme à feu.