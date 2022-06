BANVILLE, Germain



À l'IUCPQ, le 2 juin 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Germain Banville, fils de feu monsieur Edgard Banville et de feu madame Annette Landry. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son fils Philippe (Caroline Potvin); sa petite-fille Roxanne; ses frères et sœurs: Murielle (Ken Owen), André, Claude, Louis (Carole Rodrigue) et Louise; la mère de son fils Monique Lauzon ainsi que ses enfants: Mireille (Christian Simard) et Jean-René; ses amis de très longue date: Pierre Ross, Jean-Claude Dubé et Raoul Rouleau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, https://fondation-iucpq.org/. La famille vous accueillera auà compter de 15h30.