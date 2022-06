GRENIER, Ronald



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 mai 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Ronald Grenier. Il était l'époux de madame Hélène Couture, fils de feu madame Odianna Bergeron et de feu monsieur Ulric Grenier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, monsieur Grenier laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Karine Doyon) et Nicolas Couture-Grenier; ses petits-enfants : Zachary et Sarah-Jeanne; son frère Bruno Grenier (Madeleine Dépôt); ses sœurs : Sœur Anita Grenier (Sœur de Ste-Jeanne d'Arc), Sœur Jeannine Grenier (Sœur de Ste-Jeanne d'Arc), Normande Gagnon (feu André Grenier), Linette Grenier (feu Raymond Paquet) et Jacqueline Grenier ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer : https://cancer.caNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.