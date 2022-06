LALIBERTÉ, Constance Morin



C'est avec tristesse et regret, qu'elle nous a quittés subitement le 7 mai 2022 au CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de St-Michel-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à lajour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Lionel Laliberté, ses enfants : Line, Nicole, Richard (Diane Lavoie) et Lise, ses petits-enfants: Dominic et Marjorie qu'elle aimait tant. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Morin et de feu dame Sophie Blais. Elle était la sœur de : feu Gilles, feu Angénard (Jacqueline Rouleau), feu Claudette (Normand Forgues), Laurette (André Cantin), Thérèse (Jacques Lambert) et feu Albini. Elle était la belle-sœur de : Marcellin (feu Marie-Marthe Savoie), Bibiane, Monique (feu Maurice Laflamme), Rodrigue (Thérèse Lamonde), André (Nicole Lizé), Angèle (Jean-Louis Fournier), Camille (Rita Lachance), Calixte (Rose-Anne Goulet), Armande (Guy Delagrave) et Cécile (Hervé Poulin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement Dre Isabelle Tremblay-Tanguay pour sa disponibilité et son écoute, le personnel du CHSLD ainsi que Caroline (récréologue) et les bénévoles pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la