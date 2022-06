LANGLOIS-PICARD, Lucille



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 24 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Lucille Langlois, épouse de feu monsieur Yves Picard. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillerade 13h à 14h15 au centre commémoratifet de là l'inhumation au cimetière paroissial. Madame Langlois laisse dans le deuil ses filles: Josée, feu Manon (feu Pierre Simoneau), Julie (Louis Demers) et Claudine (Éric Veilleux); ses petits-enfants: Émilie, Philippe, Alexandre, Antoine, Noémie et Alexis; ses arrière-petits-enfants: Kayla, Charles-Édouard, Livia et Léo; son frère Roland (Denise Kirouac); ses belles- sœurs: Denise Thériault (feu Paul-Émile Langlois), Christiane (feu Roland Baril) et Jocelyne Picard (feu Christian Langevin); son beau-frère Louis Samama (feu Thérèse Picard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Clairière du Boisé ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.