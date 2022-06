BÉLAND, Thérèse



Au Centre d'hébergement de Pont-Rouge, le 2 mai 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Thérèse Béland, épouse de feu monsieur Jean-Paul Frenette, fille de feu monsieur Omer Béland et de feu dame Laura Naud. Elle demeurait à Pont-Rouge, autrefois de Saint-Marc-des- Carrières.L'inhumation suivra à une date ultérieure. Madame Béland laisse dans le deuil ses fils: feu Denis et Benoit; ses frères et sœurs: feu Gérard (feu Suzanne Paré), feu Dominique (feu Carmen Robitaille), feu Marc (feu Lucie Bédard) et Jeanne d'Arc (feu Gilles Angers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD de Pont-Rouge pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles, Centre d'hébergement de Pont-Rouge, 5 rue du Jardin, Pont-Rouge (Québec) G3H 0A8.