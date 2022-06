BOUCHER, Roch



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 2 juin 2022, est décédé à l'âge de 84 ans et 8 mois M. Roch Boucher, époux de Mme Louise Francoeur; fils de feu Mme Cécile Ouellet et de feu M. Conrad Boucher. Il demeurait à Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 10 juin de 19 h à 21 h et le samedi 11 juin, de 13 h à 14 h 50.et de là au crématorium. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse, Louise Francoeur; ses enfants: Michel (Nancy Beaulieu), Paula, Nancy (André Lévesque); son petit-fils, Benjamin. Il était le frère de: feu Lévis (feu Jeannine Jeziowrofski), feu Rodrigue, Yves (Réjeanne Toutant), feu Céline, Nérée, feu Luc (feu Gisèle Déry), Ida, Jean, Gaston (Josée Dumaine), feu Claire, feu Laurier et le beau-frère de feu Guy. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Boucher et Francoeur, ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du Centre D'Anjou et de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association pocatoise des personnes handicapées, 410, 10e Avenue Potvin La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la