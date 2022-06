GAGNON, Bernard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mai 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Bernard Gagnon, conjoint de madame Lorraine Vaillancourt Rochon. Il était le fils de feu madame Lucienne Pagé et de feu monsieur Rosario Gagnon. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifMonsieur Gagnon laisse dans le deuil sa conjointe Lorraine ; son fils Pascal (Mélissa Bouchard) ; ses petits-enfants ; Noémie, Félix, Anthony et Heaven; son frère Pierre (Réjane St-Pierre) ; sa sœur France (feu Francois Mercier) les enfants de sa conjointe : Daniel (Danielle Tremblay) leurs enfants; Audrey et David, Steeve (Marie-Ève Richard) leurs enfants Edward et Charles ; et Marc-André Rochon (Monica Armigano) leurs enfants; Alicia et Marco, ses belles-sœurs ; Micheline, Claudette et Doris Vaillancourt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du département de neurologie à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. 625, avenue du Président-Kennedy Bureau 402 Montréal (Québec), H3A 3S5, Téléphone : 514 861-9227 https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner/don-in-memoriam