VILLENEUVE, Claire



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Claire Villeneuve, épouse de monsieur Benoit Carrier, fille de feu madame Irène Leblanc et de feu monsieur Joseph Villeneuve. Elle demeurait à Sainte-Foy (Québec).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 16 juin 2022, de 19 h à 21 h etde 10 h 30 à 12 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles dans l'intimité. Outre son époux Benoit, elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Michel (Liette St-Hilaire), Louise et Chantal (Robert Fortin); ses petits-enfants: Audrey Anne, Marie-Ève, Marilie, Jennifer, Pascal, Julia, Élisabeth et Victoria; son frère et ses sœurs: Édith (feu Paul Croteau), Rita (Michel Leclerc), Mariette (feu Yvon Giroux), Thérèse (feu Claude Dion) et Jacques (Nicole Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yolande (feu Marcel Jolicoeur), Roland (feu Laurianne Brochu), Claudette et Raynald, ainsi que de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Jos (feu Yvette Mercier), Janine (feu Fernand Dionne) et Jules (Marie Labrecque); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marcel (feu Berthe Champagne), Roger (feu Gilberte Simoneau), Jacqueline (feu Thomas Gaumond), Louisette (feu Grégoire Traversy) et Raymond (Monique Drapeau). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.