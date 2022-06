PROULX, Lisette Gagnon



À son domicile, le 10 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Lisette Gagnon, épouse de monsieur Paul-Émile Proulx. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Gagnon et de feu dame Yvonne Boivin qui résidaient à Saint-Paul-de-Montminy. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale samedi 11 juin 2022, jour des funérailles, à compter de 11h.La famille disposera des cendres ultérieurement dans l'intimité. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul-Émile, ses fils: Sébastien, Jean-Philippe (Martin Brousseau); ses frères et soeurs: feu Pauline (Gabriel Gaier), Richard (Nicolas Plourde); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Proulx: feu Jean-Guy (Clarisse Roy), Laurent (Eliane Malenfant), Benoît (Diane Buissières), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ancien(ne)s collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe soignante de l'unité de Médecine et chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour l'accompagnement et leurs bons soins, un lieu où elle a exercé son métier d'infirmière pendant près de 35 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ La direction des funérailles a été confiée à la