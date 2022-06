[EN DIRECT] 106e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Le sort du Donbass se joue-t-il dans la ville clé de Severodonetsk? Le président ukrainien Volodymyr Zelenski l'affirme et Kyïv comme Moscou y concentrent leurs forces dans des combats acharnés et meurtriers avec pour objectif final le contrôle de cette région frontalière.

Voici les derniers développements, minute par minute

16h45 | Zelensky parle «armes lourdes» et entrée de l'UE avec Macron

AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir évoqué jeudi avec Emmanuel Macron l'aide militaire de la France à l'Ukraine, y compris en «armes lourdes» a précisé le président français, ainsi que la candidature de Kyïv à l'entrée dans l'Union européenne.

16h02 | Ukraine: le président de l'UA appelle au déminage rapide du port d'Odessa

AFP

Le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a appelé jeudi au déminage du port ukrainien d'Odessa pour permettre les exportations de céréales et a dit avoir reçu l'assurance du président Vladimir Poutine que la Russie n'attaquerait pas.

Sans la reprise des exportations, l'Afrique, très dépendante des importations de céréales ukrainiennes et russes mais aussi de fertilisants essentiels pour son agriculture peu productive, «sera dans une situation de famine très sérieuse qui pourrait déstabiliser le continent», a-t-il dit dans un entretien avec les médias français France 24 et RFI.

15h23 | Ayant épuisé tout son armement, l'Ukraine dépend totalement des alliés

AFP

L'Ukraine a épuisé tout son armement de fabrication russe et soviétique et dépend désormais exclusivement des armes que lui fournissent ses alliés étrangers, notamment de l'artillerie occidentale, selon plusieurs sources militaires américaines.

Dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les Occidentaux se sont mobilisés pour soutenir Kyïv qui réclamait des armes et des munitions, tout en évitant à tout prix de mener toute action pouvant être vue comme une provocation par la Russie - de crainte que le conflit ne s'étende au-delà des frontières de l'Ukraine.

14h50 | La substitution des importations «n'est pas la panacée», reconnaît Poutine

AFP

Vladimir Poutine a estimé jeudi que la politique russe de contournement des sanctions occidentales, prévoyant de produire en Russie de nombreux biens jusqu'alors importés, n'était «pas la panacée» et que Moscou allait devoir chercher de nouveaux partenaires commerciaux.

Interrogé durant une rencontre avec de jeunes entrepreneurs par un développeur de vaccins s'inquiétant de nombreuses pénuries en raison des sanctions occidentales, Vladimir Poutine a reconnu que «la substitution des importations n'est pas la panacée».

14h40 | Vol MH17 : la défense affirme que la thèse du missile russe n'est pas prouvée

AFP

Les avocats néerlandais d'un des accusés russes de l’écrasement du vol MH17 en 2014 ont affirmé jeudi lors de leurs arguments de clôture que les procureurs avaient failli à prouver qu'un missile russe avait abattu l'avion, causant la mort de 298 personnes à son bord.

13h46 | Poutine compare sa politique à celle de Pierre le Grand

AFP

Le président russe Vladimir Poutine a comparé sa politique à celle du tsar Pierre le Grand lorsque ce dernier avait combattu la Suède, envahissant une partie de son territoire, ainsi que la Finlande, une partie de l'Estonie et de la Lettonie.

«Nous venons de visiter une exposition consacrée au 350ème anniversaire de Pierre le Grand. C'est étonnant, mais presque rien n'a changé. (...) Pierre le Grand a mené la guerre du Nord pendant 21 ans. On a l'impression qu'en combattant la Suède, il s'emparait de quelque chose. Il ne s'emparait de rien, il reprenait», a affirmé M. Poutine, lors d'une rencontre avec des jeunes entrepreneurs à Moscou.

13h33 | «Aucun risque d'attaque sur Kyïv à l'heure actuelle», selon le ministre de l'Intérieur ukrainien

AFP

«Il n'y a aucun risque d'attaque sur Kyïv à l'heure actuelle», a affirmé jeudi le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denis Monastirskiï, dans un entretien accordé à l'AFP, après plus de 100 jours de l'invasion russe.

«Il n'y a pas de concentration de soldats russes et bélarusses près de la frontière du Bélarus (à plus de 150 km au nord, ndlr), mais nous comprenons que tous les scénarios sont possibles dans le futur», a déclaré M. Monastirskiï, vêtu d'un sweatshirt militaire et assis devant le drapeau ukrainien dans une grande salle.

12h06 | Ukraine: le PIB s'est effondré de 15,1% au premier trimestre 2022

Le Produit intérieur brut de l'Ukraine s'est effondré de 15,1% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'année dernière, sous l'effet de la guerre avec la Russie, selon des données publiées jeudi par le service d'Etat des statistiques.

L'invasion russe lancée le 24 février a très fortement impacté l'économie ukrainienne, mettant à l'arrêt de nombreuses entreprises et obligeant d'autres notamment à réorienter leur production.

11h41 | Ukraine: la Russe Mariya Lasitskene accuse Thomas Bach d'avoir «créé une nouvelle guerre»

AFP

L'athlète russe Mariya Lasitskene, championne olympique de saut en hauteur, a accusé jeudi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, d'avoir «créé une nouvelle guerre» en recommandant l'exclusion des sportifs russes des compétitions internationales.

À la suite de l'invasion russe en Ukraine, le CIO avait recommandé fin février aux fédérations internationales de bannir les Russes et Bélarusses de leurs compétitions, une demande suivie par la plupart des instances.

11h11 | Combattants britanniques condamnés à mort en Ukraine: Londres «gravement préoccupée»

AFP

Le Royaume-Uni s'est dit jeudi «gravement préoccupé» après l'annonce de la condamnation à mort de deux combattants britanniques par les séparatistes prorusses en Ukraine.

«Nous sommes évidement gravement préoccupés. Nous répétons que les prisonniers de guerre ne devraient pas être exploités pour des raisons politiques», a affirmé un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson, tandis que la cheffe de la diplomatie Liz Truss a dénoncé un «simulacre de jugement sans aucune légitimité».

11h01 | Ukraine: entretien entre les chefs d'État-major français et russe

Les chefs d'État-major français et russe, Thierry Burkhard et Valéri Guérassimov, se sont entretenus jeudi par téléphone et ont évoqué le conflit en Ukraine et la situation au Sahel, a annoncé Moscou.

10h31 | Le FMI va abaisser ses prévisions de croissance mondiale pour 2022

AFP

Le Fonds monétaire international va réviser en baisse ses prévisions de croissance mondiale pour cette année en raison d'une combinaison de facteurs dont la guerre en Ukraine, l'inflation élevée et le ralentissement en Chine, a indiqué jeudi son porte-parole.

«On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait une révision à la baisse de la prévision de croissance pour 2022 par rapport à ce que nous prévoyions» en avril, a déclaré Gerry Rice lors d'un point de presse. Le FMI avait déjà abaissé ses projections de croissance mondiale à 3,6%.

10h25 | Malgré le refus de Kyïv, l'AIEA prépare une visite de la centrale de Zaporijjia

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) «travaille activement» pour organiser une visite à la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud), à laquelle l'Ukraine s'est de nouveau opposée jeudi tant que le site est occupé par les Russes.

«Il ne s'agit pas de vouloir ou souhaiter cette mission, c'est une obligation du côté de l'Ukraine comme du côté de l'AIEA», a déclaré le directeur général de l'instance onusienne, Rafael Grossi, devant le Conseil des gouverneurs réuni cette semaine au siège de Vienne.

10h13 | Crises alimentaires: «les pauvres paieront plus pour avoir moins», alerte la FAO

Sous l'effet de la guerre en Ukraine, les crises alimentaires se sont aggravées, avec pour conséquence attendue en 2022 une hausse conséquente de la facture pour les pays importateurs, due à la flambée des prix des céréales et des engrais, alerte la FAO.

10h01 | Ukraine: deux combattants britanniques et un marocain condamnés à mort par les séparatistes

AFP

Deux Britanniques et un Marocain faits prisonniers dans l'est de l'Ukraine, où ils combattaient pour Kyïv, ont été condamnés à mort jeudi pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk, ont annoncé les agences de presse russes.

«La cour suprême de la République populaire de Donetsk a condamné à mort les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun, accusés d'avoir participé aux combats comme mercenaires», a indiqué l'agence de presse officielle russe TASS.

8h21 | Pousser l'Ukraine à un «mauvais» compromis avec la Russie serait «répugnant», avertit Boris Johnson

AFP

Le premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde jeudi contre toute volonté de la part des Occidentaux d'encourager l'Ukraine à accepter un «mauvais» compromis avec la Russie, jugeant que cela serait «moralement répugnant».

6h56 | «Jusqu'à 100 soldats ukrainiens tués et 500 blessés chaque jour»

AFP

«Jusqu'à 100 soldats ukrainiens» sont tués et «500 blessés chaque jour» dans les combats avec l'armée russe, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

Le ministre a donné ces chiffres alors que la bataille continue à faire rage dans le Donbass (est), et notamment dans la région des localités de Severodonetsk et Lyssytchansk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué le 1er juin que l'armée perdait entre 60 à 100 soldats par jour.

6h49 | La Pologne va lever la zone interdite d'accès à sa frontière avec le Bélarus

Le ministre polonais de l'Intérieur a annoncé jeudi la prochaine levée de l'interdiction d'accès à la frontière polono-bélarusse, imposée en septembre 2021 pour empêcher les migrants de pénétrer sur son territoire.

6h44 | Près de 5 millions d'Ukrainiens enregistrés comme réfugiés en Europe

AFP

Près de 5 millions d'Ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés à travers l'Europe depuis l'invasion russe du 24 février, a indiqué jeudi le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) de l'ONU.

6h24 | Zelensky demande l'exclusion de la Russie de la FAO

AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé jeudi l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), sur fond d'accusations de Kyïv de blocage et de vol des céréales ukrainiennes par Moscou.

5h39 | L'invasion de l'Ukraine «nazie», point d'orgue de la réécriture du récit national par Poutine

AFP

La «dénazification» de l'Ukraine, motif invoqué par Moscou pour justifier son offensive militaire, s'inscrit dans la stratégie de réécriture de l'histoire engagée par Vladimir Poutine pour imposer un nouveau grand récit national, explique à l'AFP l'historien français Nicolas Werth.

5h35 | Manoeuvres russes en mer Baltique, en pleines tensions avec l'OTAN

AFP

Plusieurs dizaines de navires russes prenaient part jeudi à des exercices militaires en mer Baltique, sur fond de tensions croissantes autour de cette étendue stratégique où l'OTAN mène aussi des manoeuvres actuellement.

5h23 | L'Ukraine réclame des armes lourdes pour Severodonetsk où se joue «le sort» du Donbass

AFP

L'Ukraine a réclamé jeudi des armes d'artillerie occidentale «de longue portée» qui lui permettraient selon elle de reprendre rapidement Severodonetsk, ville de l'est où se joue selon Kyïv «le sort» du Donbass, priorité stratégique de Moscou.

3h48 | Isolée, la Russie commémore le tsar qui a ouvert son pays sur l'Europe

AFP

La Russie commémore jeudi l'anniversaire du tsar Pierre le Grand, qui oeuvra à rapprocher l'empire de l'Europe, un écho du passé qui détonne trois siècles plus tard, en pleine rupture entre Moscou et l'Occident à cause du conflit en Ukraine.

1h23 | Le corps du journaliste tué en Ukraine rapatrié en France

AFP

La dépouille du journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi en France, accueillie par des membres de sa famille, des proches et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, a constaté un photographe de l'AFP.