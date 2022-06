SOUCY, Fernand



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg (à l'Unité des soins palliatifs), le 1er juin 2022, est décédé à l'âge de 92 ans, M. Fernand Soucy, il était l'époux de Mme Zita Lachance. Il demeurait à Québec. La famille recevra parents et amis à lale vendredi 10 juin 2022, de 19h à 21h et le samedi 11 juin 2022, de 12h à 13h30.et elles seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial de Loretteville. M. Soucy laisse dans le deuil ses enfants: André (Line Rouault), Marie-Hélène et ses petits-enfants: Charles Caron-Soucy, Catherine Dorion (Mathieu Cyr), Marianne Dorion (Félix-Antoine Laflamme) et Stéphanie Dorion. Il était le frère de: feu Lionel, feu Charles (Jacqueline Béland), feu Robert (feu Yvette Béland), feu Simone, feu Raymond, Gisèle (feu Victorin Lehoux) et le beau-frère de: Colombe Lachance, feu Andrée Lachance (feu Fernand Garneau), Fernando Lachance (Denise Bell), Christine Lachance, feu Gaétan Lachance, feu Gilles Lachance (Marjolaine), Denise Lachance, Denis Lachance (Yolande Labbé) et Serge Lachance (Luce Bessette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire exprimer toute sa gratitude envers le personnel bienveillant du Centre d'hébergement de Charlesbourg (Unité des soins palliatifs), pour les bons soins prodigués ces dernières semaines. Nous vous invitons à compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale (FAIS), pour l'unité des soins palliatifs. Des enveloppes prévues à cette fin seront disponibles à la Résidence funéraire.