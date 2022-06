MILHOMME, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Milhomme, époux de dame Micheline Zicat, fils de feu Léopold Milhomme et de feu Anna-Marie Caron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline; ses enfants: Stéphane (Stéphanie Parent) et Manon (Denis Fortin); ses petits-enfants: Sabrina, David, Guillaume et Mahélie, sa sœur Nicole (Denis Poitras); ses belles-sœurs de la famille Zicat : Claire (feu Jean-Paul Lamontagne), Monique (Jacques Lavedière), Carole (André Brousseau), Danielle (Martin Rousseau) et Yvette (feu Gilles Caron); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca