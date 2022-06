MERCIER, Gabrielle



À l’Hôpital de Baie-St-Paul, le 11 décembre, à l’âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Gabrielle Mercier, épouse en 1res noce de feu monsieur Jules- Robert Tremblay et en 2es noces de feu monsieur Rodolphe Girard, fille de feu monsieur Léon Mercier et de feu dame Imelda Perron. Elle demeurait à Clermont. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) àde 19h à 22h. samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 8h30.L’inhumation se fera au cimetière paroissial.Madame Mercier laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Lyne (Alain Bouchard), feu Raynald (Danielle Bédard), Claude (Josée Bilodeau), Martine, Annie (Normand Duchesne); les enfants de Rodolphe: feu Aline et feu Martin; ses petits-enfants: François (Caroline), Marie-Ève (Marc-Olivier), Éric (Jessica), Marie-Christine (Frédéric), Charles (Marie-Philippe), Émy (Pierre-Luc), Lucie, Julien, Geneviève, Julie (Maxime), Jean-Sébastien (Marie-Joëlle), Stéphane (Claudia), Caroline (Robin), Carl (Cathy), Dominic (Cindy), Mélanie (Bruno); ses 22 arrière-petits-enfants: ses frères et soeurs: feu Jean-Marie (feu Thérèse), Régis (Adrienne), Oriette (feu Alain), feu Jacques (Rolande), feu Pâquerette (Névil), Lise (Marcel), Lucienne (Serge); ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Tremblay et Girard; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l’Agence Vivre Chez-Soi et du CLSC pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial au personnel de la résidence des Patriotes pour les dix belles années passées parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L’Organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles à été confié à la