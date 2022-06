VALLÉE, Jeanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2022, à l'âge de 101 ans et 5 mois, est décédée dame Jeanne Vallée, fille de feu Alice Paradis et de feu Cléophas-Napoléon Vallée. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Philippe (feu Bernadette Nadeau), feu Lucienne (feu Ernest Rhéaume), feu Bernardine (feu Joseph Blais), feu Florence (feu Ken Keast), feu Achille (Rachel Lemieux), Gabrielle (feu Paul Beauchamp), feu Georges, Yvonne (feu Paul Champagne), feu Jean-Baptiste (Aline Nadeau), feu Thérèse (feu Pierre Matteau), feu Hélène, Marielle (feu Ovila Ferland), Françoise (Josaphat Ferland), feu Éliane (Ronald Jolin (Odette Lambert)) et feu Henri; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements spéciaux à tout le personnel de la Résidence des Peupliers de Saint-Lambert-de-Lauzon pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Merci également au personnel soignant du 8ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10 h. Elle a été confiée au