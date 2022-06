GAGNÉ, Thérèse

À Québec, le 26 mai 2022, est décédée paisiblement à l'âge de 92 ans et 11 mois, Mme Thérèse Gagné domiciliée à Québec, mais autrefois de la paroisse St-Alphonse de Thetford Mines.



Elle était la fille de feu Rosaire Gagné (1900-1981) et de feu Marie Godbout (1898-1990); la soeur de feu Louis-Marie Gagné (1927-2013), feu Dr Jean-Guy Gagné (1931-2014); époux de feu Laurette Binette (1981-2020) de Victoriaville, de feu de Georgette Gagné (1932-2015) et de feu Gérard Gagné (1934-2018). Elle laisse également dans le deuil ses nièces Marie-Claude Gagné (Serge Breton), Lise Gagné et ses deux fils Thomas et Lambert; son neveu Jean-François Gagné et son fils Saphir; ainsi que d'autres parents et ami(e)s.



La famille recevra les condoléances le samedi 11 juin 2022, à compter de 9 h 30, au

Centre funéraire

Gamache & Nadeau

590, rue St-Alphonse sud

Thetford Mines



Le service religieux de madame Thérèse Gagné sera célébré le samedi 11 juin 2022 à 11 h, en l'église St-Alphonse de Thetford Mines.



Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (2725, Chemin Ste-Foy, Québec, Qc. G1V 4G5).