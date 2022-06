LABRECQUE, Jean-Claude



Au CHSLD de St-Isidore, le 4 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Labrecque, fils de feu Joseph Labrecque et de feu Marie-Anna Duchesneau. Il était natif d'Armagh.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses sœurs: feu Thérèse (feu André Roberge, André Dionne), Denise (feu Denis Chabot), Lise (Laurent Breton), Nicole (Denis Boucher), Angèle (feu Ivan Poulin), Renaude (Agathe Noury), Sonia et Marjoleine (Guy Nicole). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de St-Isidore qui ont fait preuve de beaucoup de dévouement envers Jean-Claude. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec QC G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles sur place. Monsieur Labrecque a été confié pour crémation à la maison funéraire