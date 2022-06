BEAUDOIN, Marie-Marthe Roy



À Québec, le 11 février 2021, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Marie-Marthe Roy, épouse de feu monsieur Dominique Beaudoin, fille de feu madame Blanche Pouliot et de feu monsieur Alphonse Roy. Elle demeurait à Québec, autrefois de Ste-Agathe de Lotbinière.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jocelyn, Jean-François (Christiane Houle), Jacques (Lise Papillon), Marcel (Odette Émond); ses petits-enfants: Jean-Raphaël, Marjorie (Patrice Germain), Nicolas, Mathieu (Kimmey Simard), Jessica (Vincent Lecomte), Claudia (Keven Bouchard-Bisson), Simon (Audrey de Champlain); ses arrière-petits-enfants: Antoine et Ève Germain, Maysen et Chelsea Lecomte, Logan Verret et Nathan Bisson; ses frères et soeurs: feu Maurice (feu Lucienne Côté), feu Marguerite (feu Zéphirin Martineau), feu Louis (feu Jeannette Rodrigue), feu Simone (feu Hilaire Gagné), feu Pierre (Rolande Samson), feu Jeannine (feu Gérard Bédard), feu Rolland (Georgette Larochelle) et Rollande; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaudoin: feu soeur Olivette, feu Sauveur, feu Jeannette (feu Paul-Émile Pilon), feu Conrad (Simone Roussin), feu Benoit (feu Carmelle Bédard), feu Monique (feu Vital Martineau), feu Laurent (Jacqueline Roger) et Jean-Guy Gingras ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Sainte-Agathe de Lotbinière à une date ultérieure.