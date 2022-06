Festival Cigale: un véritable parcours du combattant

Même s’il est soutenu par la machine de Québecor, le nouveau festival de musique Cigale, qui s’installera pendant deux jours à la baie de Beauport, au mois d’août, doit composer avec les mêmes problèmes liés à la rareté de la main-d’œuvre et la hausse des coûts que tous les autres événements musicaux.

Dominique Goulet

« Pour la location du matériel technique, il faut s’y prendre des mois à l’avance. Même chose pour la main-d’œuvre », indique la directrice de la programmation, Dominique Goulet.

Heureusement, note-t-elle, Cigale peut compter sur les ressources de Québec Groupe Sport et divertissement.

« C’est un parcours du combattant, mais on va y arriver. »

Ratisser large

L’organisation de Cigale a dévoilé, aujourd'hui, tous les détails de l’offre alimentaire et les activités qui seront offertes lors des deux jours du festival, les 6 et 7 août.

On attend 10 000 personnes pour cet événement qui mettra en vedette Portugal, The Man, Kaleo et Kim Churchill. Les artistes ont été choisis en fonction de l’orientation musicale de Cigale, qui veut installer une ambiance décontractée de style californien sur la plage.

Ça signifie que les groupes punk ou métal ont peu de chances de trouver une place dans la grille de Cigale, qui souhaite devenir un rendez-vous annuel.

« Par contre, on ratisse quand même large. On peut aller dans la pop et dans une certaine forme d’électro, peut-être pas de la grosse house, mais quelque chose dans le style de Polo et Pan ou Rüfüs Du Sol », avance Dominique Goulet.

Cela dit, le festival est appelé à évoluer. Il serait étonnant, indique Mme Goulet, que les organisateurs déménagent les deux scènes de la plage, où elles seront érigées, vers la section en gazon du site, mais, pour le reste, « tout sera mis sur la table » lors du bilan de la première édition.