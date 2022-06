NOËL, Paolo



Au Centre D'Anjou, le 17 avril 2022, est décédé, à l'âge de 93 ans et 1 mois, M. Paolo Noël, époux de madame Diane Bolduc, fils de feu Émile Noël et de feu Lucienne Therrien. Il demeurait à Saint-Denis-De-La-Bouteillerie, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 13 h à 15 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Marius Pelletier de La Pocatière. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Diane, ses enfants: Johanne (René Bélanger), Mario, Ginette (Patric Bugol), Constantino (Pascale Lanari), Vanessa; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de Claude (feu Fernande Lavigne), feu Lucille (feu Pierre Dumont), et de la famille Bolduc, il était le beau-frère de: Jean-Louis (Diane Lincourt), Hélène (Normand Buskin). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant du Centre d'Anjou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Des formulaires seront disponibles à la salle municipale.