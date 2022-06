Les injections plus populaires que jamais chez les jeunes

Agents de comblement, Botox, chirurgies mineures: les interventions esthétiques gagnent en popularité depuis quelques années, avec la hausse de la demande depuis l'arrivée des médias sociaux.

• À lire aussi: Chirurgies esthétiques en Tunisie: «Je pensais mourir dans l’avion, j’avais tellement mal»

• À lire aussi: Chirurgies esthétiques: mettons fin au party!

• À lire aussi: Difficile de gagner en cour pour une chirurgie «botchée»

«Les interventions esthétiques sont de plus en plus accessibles et de plus en plus normalisées dans la population. On va partir de la jeune femme qui est à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, jusqu'à la dame de 85-86 ans. Chacune va rechercher par contre un objectif qui est différent», explique la médecin spécialiste et diplômée en esthétique, Dre Clode Lessard.

Que ce soit pour faire disparaitre un complexe, embellir une partie du visage ou pour recevoir une cure de rajeunissement, les raisons de consultations sont nombreuses.

C'est aussi beaucoup plus facile qu'avant d'avoir recours à ce genre de service. Il est maintenant possible de recevoir une manucure et une injection au même endroit, pour une centaine de dollars.

«Nous notre objectif c'est toujours dans le naturel et de bien conseiller ce service-là parce que tu sais, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir recours à ça. Il y a des risques aussi alors c'est vraiment d'éduquer à travers ça. Pas trop jeune non plus», souligne la copropriétaire du salon d'esthétique Les Sublimes, Elsa Marois.

Justement, des jeunes, il y en a de plus en plus qui veulent bénéficier de ce genre de traitement.

À la clinique de la Dre Lessard, on éprouve un certain malaise à traiter les patients âgés de moins de 18 ans. Il n'est pas rare qu'on doive les refuser.

«Ça peut être par exemple les petites télangiectasies qui sont des petits vaisseaux éclatés, ça, ça peut arriver qu'on va les faire avec l'accord du parent. Pour les patientes par contre qui veulent refaire faire leurs lèvres, nous ici, on n'est pas à l'aise de le faire», mentionne-t-elle.

«En bas de 18 ans, on ne fait pas d'injection. Ce n'est pas recommandé et on va vraiment évaluer en fonction de s'il y a un réel besoin parce qu'il existe d'autres traitements ou produits qu'on peut aller faire», ajoute aussi Mme Marois.

Certaines cliniques tentent à l'inverse d'attirer une clientèle plus jeune avec des offres alléchantes.

«Les étudiants de 18 ans et moins profitent d'un rabais de 10 % en tout temps» sur des traitements comme le photorajeunissement, des soins du visage ou des traitements avec de l'équipement spécialisé. C'est ce qu'on peut retrouver sur le site web de l'une d'entre elles comme publicité.

Comme la compétition dans le milieu est grande, facile de s'y perdre.

«C'est triste parce que dès fois, on voit des gens qui ont vraiment exagéré soit qu'ils regrettent ou qu'ils ont des anomalies qui sont créées à cause de ça alors c'est important de choisir l'endroit», raconte l'autre copropriétaire des Sublimes, Annick Aganier.

La majorité des interventions mineures s'estompe après 4 mois, mais attention, certaines sont permanentes, tout comme les complications.