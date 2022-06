Intercepté par la police, il appelle le 911

Intercepté par la police alors qu’il circulait à 45 km/h au-delà de la limite de vitesse permise, un automobiliste de l’Outaouais a cru bon appeler la police pour améliorer son sort. Mal lui en a pris.

Cette affaire pour le moins loufoque est survenue tôt mercredi matin, vers 6 h 10, dans la municipalité de La Pêche, lorsqu’un policier de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a intercepté un conducteur filant à 135 km/h dans une zone de 90 km/h.

Mettant en doute la vitesse réelle à laquelle il roulait, l’automobiliste de 35 ans aurait exigé que le patrouilleur lui montre le radar utilisé pour le coincer.

Devant le refus du policier, l’individu originaire de Gatineau a tout bonnement mentionné qu’il allait communiquer avec le 911 pour se plaindre.

L’homme aurait même dit au policier «qu’il ne croyait pas qu’il était un vrai policier».

L’automobiliste a donc appelé au 911 pour signifier son insatisfaction, mais cela lui a valu une contravention supplémentaire de 504 $ pour avoir appelé la police sans raison valable.

Pour son excès de vitesse, il a reçu un constat d’infraction de 312 $ assorti de trois points d’inaptitude. Il a aussi écopé d’un constat d’infraction de 64 $ pour ne pas avoir eu en sa possession une preuve d’assurances.

Les autorités ont rappelé qu’en matière de vitesse excessive, les policiers «n’ont aucune contrainte légale les obligeant à montrer la vitesse au radar et ce, pour de multiples raisons techniques et de formation, et que le fait de refuser au défendeur de voir la vitesse n’est pas une défense possible à la cour».