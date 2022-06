La PGA suspend 17 dissidents

Phil Mickelson, Dustin Johnson et Sergio Garcia sont au nombre des 17 golfeurs qui ont été suspendus par la PGA jeudi, en raison de leur participation au premier tournoi de la LIV Golf, un nouveau circuit concurrent controversé, financé par l’Arabie saoudit

Dans une note destinée aux golfeurs inscrits au circuit de la PGA, le commissaire Jay Monahan a souligné que ces 17 athlètes (voir ci-dessous) avaient « fait un choix basé sur des considérations financières ».

« Mais ils ne peuvent réclamer du même coup les mêmes bénéfices, la même considération, les mêmes chances et la même plateforme que vous, a ajouté M. Monahan. Ces attentes constituent un manque de respect envers vous, vos fans et nos partenaires. »

Durée inconnue

Parmi ces 17 golfeurs, 10 avaient déjà mis un terme à l’entente les liant à la PGA, dont Johnson. Mickelson, lui, était toujours considéré comme un membre du circuit quand il a pris le départ du premier tournoi de la LIV Golf, jeudi à St Albans, près de Londres.

Ils seront désormais interdits de participation aux épreuves de la PGA américaine, incluant la Coupe du Président, mais aussi à celles des circuits satellites, dont celui des Champions et le Korn Ferry.

Les golfeurs ont également perdu tous les points récoltés au classement de la Coupe FedEx, qui constitue le championnat de fin de saison sur la PGA.

La durée de la sanction n’a pas été précisée par M. Monahan, jeudi. Mais celle-ci survient au même moment où l’Omnium canadien, l’un des trois plus vieux tournois au monde, bat son plein à Toronto, avec comme principales têtes d’affiche Scottie Scheffler, Justin Thomas et Rory McIlroy.

« Je ne vois personne qui manque à l’appel ici. Sauf peut-être DJ [Dustin Johnson] », s’est moqué Scheffler, numéro 1 du classement mondial, en début de semaine.

« C’est honteux que cette ligue soit sur le point de fracturer notre sport, a plus sérieusement déploré McIlroy. Le golf professionnel est la vitrine de notre sport. Si le public est perturbé au point de ne plus savoir qui joue où, et quel tournoi a lieu cette semaine, la confusion va grandir. »

Sommes colossales

Il y a déjà un moment que la participation de certains golfeurs au circuit LIV Golf, dirigé par l’ancienne gloire Greg Norman, est l’objet de débats.

En février, Mickelson, vainqueur, l’an dernier, du Championnat de la PGA, avait dit être prêt à joindre la LIV Golf en dépit du « manque de respect des droits de l’Homme et notamment envers les homosexuels » de l’Arabie saoudite.

Car elle vient en grande partie de là, la polémique entourant ce nouveau circuit qui offre des bourses hallucinantes : 31 M$ à chacun de ses huit tournois, soit le double des quatre épreuves majeures de la PGA.

Et tant Mickelson que Johnson, les deux principales prises du LIV Tour, auraient touché quelque 200 M$ afin de se joindre au circuit.

De l’argent saoudien

Ces sommes astronomiques proviennent du Fonds d’investissement public de l’Arabie saoudite, un fonds souverain d’investissement détenu par le gouvernement du pays.

L’Arabie saoudite est dénoncée par plusieurs organismes internationaux pour sa gestion des droits humains et de la liberté d’expression.

Pour l’instant, la LIV Golf ne possède ni commanditaire ni diffuseur télévisé. Mais cela n’empêche pas son principal pourvoyeur, aux poches profondes d’allonger des centaines de millions pour faire la promotion de son circuit.

Mickelson, 51 ans et vainqueur de six titres majeurs, a pour sa part affirmé qu’il voyait en ce circuit l’occasion de « transformer » son sport. « Cela apportera de l’équilibre, me permettant de me concentrer sur une approche plus saine de la vie pendant la compétition et en dehors », a-t-il ajouté.

– Avec l’AFP

QU’EST-CE QUE LA LIV GOLF ?

48 golfeurs par épreuve

golfeurs par épreuve 31 M$ en bourse par tournoi

en bourse par tournoi 5 M$ pour le gagnant, 150 000 $ pour le dernier

pour le gagnant, 150 000 $ pour le dernier 8 tournois par saison (dont une épreuve de fin de saison à Miami)

tournois par saison (dont une épreuve de fin de saison à Miami) 3 rondes par tournoi (donc 54 trous, comme le chiffre romain LIV)

rondes par tournoi (donc 54 trous, comme le chiffre romain LIV) 8 Le dernier tournoi de la saison est une compétition par équipe

Le dernier tournoi de la saison est une compétition par équipe 0 Pas de coupure après les rondes

Les dix-sept déserteurs

À ces noms devraient s’ajouter ceux de Bryson DeChambeau et de Patrick Reed à la fin du mois. Selon la LIV Golf, le nouveau circuit accueillera 17 des 100 meilleurs golfeurs au monde.

