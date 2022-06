La politique est une drogue dure

L’année 2022 est marquée par de grands retours en politique active.

Jean Charest a décidé de briguer la course à la direction du Parti conservateur du Canada tandis que Caroline St-Hilaire et Bernard Drainville sont maintenant candidats pour la CAQ en prévision de l’élection provinciale cet automne.

Depuis leurs annonces respectives, tout le monde se demande pourquoi ces anciens politiciens ont décidé de se relancer en politique.

Quand on pense que les trois anciens élus avaient de belles carrières en dehors de la politique, certains se demandent s’ils sont devenus complètement fous. Pourquoi ainsi mettre tout ça en péril ?

Écoutez la rencontre Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc diffusée chaque jour en direct 14 h via QUB radio :

Dévouement

Pendant qu’on se demande si Jean Charest veut réaliser son rêve d’être premier ministre du Canada et qu’on se questionne à savoir si Mme St-Hilaire et M. Drainville reviennent pour la souveraineté, il est fort à parier que leurs motivations se trouvent ailleurs.

Il faut reconnaître qu’ils ont tous les trois la politique dans la peau. Être un élu, c’est bien au-delà d’une simple profession, c’est carrément une vocation. C’est l’implication de la vie professionnelle, personnelle et familiale tout en même temps.

Quand un élu se retire, même s’il dit le contraire, il ne peut pas fermer définitivement la porte à un retour. Il est difficile de se sevrer complètement de la politique.

Encore plus de Marc-André Leclerc, écoutez son édito diffusé chaque jour en direct 14 h via QUB radio :

La rechute

Même s’ils ne pensaient pas retoucher à la politique, Jean Charest, Caroline St-Hilaire et Bernard Drainville ont fait une rechute.

Personne ne se gêne présentement pour questionner leurs décisions, mais il faut saluer leur dévouement. En 2022, faire de la politique, ce n’est pas de tout repos. Mais il faut croire que leur besoin de servir était plus grand que les inconvénients.

Comme tout allait bien pour les trois anciens politiciens, replonger dans la piscine politique n’est pas sans risques. Mais comme ils ont déjà touché à cette drogue, faut imaginer que c’est un risque calculé.