Le bus utilisé pour mousser le tramway sera deux fois plus visible à Québec cet été

Le «kiosque d’information mobile du tramway» aménagé dans un autobus, qui arpente la capitale depuis 2019, sera deux fois plus visible cet été dans les lieux publics pour mousser le projet.

Photo courtoisie, Ville de Québec

«Cette année, on revient avec une formule encore plus présente sur le terrain parce que, on le sait, le projet a subi un déficit de communication à cause de la pandémie. Plus on va à la rencontre des gens, plus on est en mesure de le faire connaître, de parler des bénéfices», a exprimé, jeudi, la conseillère municipale Maude Mercier Larouche, qui préside aussi le RTC.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Au menu : une quarantaine de sorties. Stationné à la place Jean-Béliveau pour l’instant, près du Grand Marché, il reprendra la route dès dimanche pour le Marché public de Sainte-Foy. Transformé en centre d’exposition, l’autobus sera également présent lors des séances de consultation à venir, en présentiel. Des agents d’information, sur place, pourront répondre à toutes les questions des citoyens.

Il sera assurément présent au Festival d’été de Québec et dans plusieurs autres évènements qui attirent les foules afin de rejoindre le plus de gens possible. L’horaire détaillé sera diffusé sur le site web du tramway.

Une opération à 125 000 $

La Ville a prévu un budget d’exploitation de 125 000 $ pour l’année 2022. Ce montant fait partie de l’enveloppe annuelle dédiée à la promotion du projet et est inclus dans le budget total du projet de près de 4 milliards $.

Photo courtoisie, Ville de Québec

En attendant que la Ville sélectionne le fabricant des futures rames de tramway, elle n’a eu d’autre choix que de se rabattre sur un autobus pour aller à la rencontre des citoyens.

«On est dans un autobus pour parler d’un tramway parce que l’autobus se déplace facilement. C’était stratégique. Est-ce qu’on peut penser ou rêver à une autre formule quand le matériel roulant sera choisi? Peut-être. Je pense qu’il faut sortir de la boîte avec le projet de tramway. On est à l’ère de l’innovation», a avancé Mme Mercier Larouche.