Le Portugal a connu le mois de mai le plus chaud depuis 1931

Le Portugal a enregistré le mois de mai le plus chaud depuis 1931 et la quasi-totalité de son territoire souffre d'une «sécheresse sévère», a annoncé jeudi l'institut météorologique national dans son bulletin climatique mensuel.

«Cela a été le mois le plus chaud des 92 dernières années», a indiqué l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA). La valeur moyenne de la température maximale a été de 25,87 degrés Celsius, soit «la plus élevée depuis 1931», a-t-il précisé.

La quantité de pluie tombée en mai a par ailleurs été «très inférieure à la valeur normale» sur la période 1971-2000, correspondant à seulement 13 % de la moyenne.

Par conséquent, l'IPMA a constaté «une augmentation très significative» des régions placées sous «sécheresse sévère», qui concerne désormais 97 % du territoire.

Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.