Tempête parfaite à l'horizon: vers des paiements hypothécaires 45% plus élevés

OTTAWA | Les ménages qui se sont le plus endettés pour acheter une maison durant la pandémie risquent de voir leurs paiements hypothécaires bondir de 45%, ce qui menace la stabilité du système financier du pays, craint la Banque du Canada.

«Nous sonnons l’alarme sur les hauts niveaux d’endettement de nombreux ménages canadiens et les prix élevés des logements», a dit le gouverneur de la banque centrale, Tiff Macklem, aujourd'hui en présentant la plus récente Revue du système financier.

L’économiste principal au Mouvement Desjardins, Benoît Durocher, n’est pas surpris.

«L’endettement, ça fait des années qu’on en parle. C’était écrit dans le ciel que la problématique nous frapperait tôt ou tard.»

Toronto et Montréal

Le problème s’est fortement accentué pendant la pandémie de COVID-19, car acheter une propriété a coûté environ 50% de plus en moyenne depuis le début de la crise sanitaire, en particulier en banlieue de Toronto et de Montréal.

Conséquemment, «un nombre croissant de Canadiens ont contracté un très gros prêt hypothécaire par rapport à leur revenu, et l’ont assorti d’un taux variable et d’une période d’amortissement de plus de 25 ans», s’inquiète M. Macklem.

Or, ces ménages qui ont acheté une propriété à fort prix et à de faibles taux hypothécaires en 2020 et 2021 devront renégocier leur taux en 2025-2026, quand ils seront au plus haut.

La Banque indique qu’avec un taux variable de 4,4% et un taux fixe de 4,5%, les ménages verront leurs paiements mensuels médians grimper de 300$ (taux fixe) à 700$ (taux variable), selon sa simulation. Les ménages les plus endettés qui ont choisi un taux variable subiront la plus forte hausse, à plus de 1000$ par mois ou 45%.

La pression monte partout

À cela s’ajoutent la hausse des prix de l’essence et de l’alimentation en raison de l’inflation et l’augmentation de tous les autres frais puisque les taux des autres crédits (automobile, carte de crédit, etc.) grimpent aussi.

En avril 2021, le surintendant des institutions financières, le régulateur bancaire fédéral Jeremy Rudin, avait senti la soupe chaude.

Se montrant inquiet que des prêts hypothécaires soient remis trop librement dans un contexte de surchauffe immobilière, il avait appelé les banques et les autres prêteurs à faire preuve d’une vigilance accrue.

Peu après, le test de stress est passé à 5,25%. Seuls les propriétaires pouvant assumer un taux hypothécaire aussi haut que ce chiffre peuvent obtenir un prêt hypothécaire.

Grâce à cela, «malgré les hausses de taux, la plupart des ménages devraient être capables de faire leurs paiements», estime M. Durocher.

Mais, pour faire face à la tempête, ils risquent de devoir restreindre leurs dépenses de consommation, ce qui pourrait ralentir l’économie, explique l’économiste.

Ça ne s’annonce pas facile

HAUSSE MARQUÉE DES TAUX HYPOTHÉCAIRES CETTE ANNÉE

PART DES MÉNAGES FORTEMENT ENDETTÉS*

* La part des ménages endettés dont le ratio de la dette au revenu est supérieur à 350%

Sources : Lender Spotlight, Banque du Canada et Statistique Canada