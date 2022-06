Les Québecois sont « ailleurs » ? Où ça, ailleurs ?

C’est le mot du jour : ailleurs.

Les nouveaux caquistes ne cessent de le répéter lorsqu’on leur demande comment ils se situent dans le débat portant sur le statut politique du Québec.

Sont-ils souverainistes ? Sont-ils fédéralistes ?

Non. Ils seraient... ailleurs.

Ils nous expliquent cela en ajoutant que ce débat serait dépassé – par qui ou par quoi, cela, ils ne nous le disent pas.

Débat

Mais je me demande : ailleurs, c’est où ? Cela doit bien être quelque part ? Peut-être que ce n’est pas très loin « d’en théorie » – oui, « en théorie », ce pays où tout va bien. Appelons cela l’ailleurisme.

Je demande aux caquistes : cet ailleurs, où seraient rendus les Québécois, est-il toujours soumis à la constitution de 1982 que nous n’avons pas signée, est-il toujours soumis au multiculturalisme canadien, est-il toujours façonné par les courants profonds de la démographie canadienne ?

Oui, je le redemande, c’est où ailleurs ?

Parce que pour l’instant, j’ai beau me creuser la tête, je ne parviens pas à y voir autre chose qu’une adhésion de fait au régime fédéral canadien.

On peut bien, après l’avoir accepté, y refuser son âme et se dire nationaliste. Mais cela ne change rien à la réalité. On ne fait pas disparaître un problème – par exemple, le statut du Québec dans le Canada – en faisant semblant qu’il n’existe plus.

Par exemple, je peux bien décréter que je n’ai plus de bedaine (mentalement, je suis ailleurs, dans un pays où les bedaines n’existent plus ou ne posent plus problème), mais quand vient le temps de porter certains pantalons, s’ils me serrent exagérément à la taille, ou si je ne parviens plus à y entrer, je saurai que j’en ai encore une.

Je pourrai ensuite expliquer à mon médecin que la bedaine est une idée dépassée, et qu’il suffit de quitter le vieux paradigme du poids santé pour ne plus y penser, mais il m’imposera quelques examens, et je constaterai que la bedaine est là, qu’elle n’est pas sans effets, et que je ferais mieux de la prendre au sérieux pour ne pas m’habituer à cet état de fait, qui, à terme, se retournera contre moi et me handicapera.

Vous aurez compris l’idée.

On peut bien faire semblant que nous ne sommes plus soumis au fédéralisme canadien tel qu’il est, la réalité est plus forte que nos fantasmes. Et nous modelons de plus en plus nos choix collectifs dans les paramètres qu’il nous impose.

Capitulation

Et de ce point de vue, il faut rappeler la nécessité du débat entre souverainistes et fédéralistes, qu’on ne peut neutraliser en se disant tout simplement « nationaliste ».

J’accepte l’idée que les Québécois s’en sont détournés. Je ne me fais pas d’illusion. Mais c’est une chose de le voir, c’en est une autre de l’accepter en acceptant de ne plus se dire souverainiste, même de la plus hypothétique manière.

Sinon, cette réalité, je ne vois pas pourquoi je l’appellerais « ailleurs ». Je la nommerais plutôt défaite et capitulation.