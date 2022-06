Des fraudeurs exploitent le malheur des Ukrainiens jusqu'ici

Des individus sans scrupules ont tenté de profiter de la guerre en Ukraine pour flouer de généreux Canadiens, qui ont rapporté par dizaines ces arnaques au Centre antifraude du Canada.

• À lire aussi: Les sanctions anéantissent 15 ans de gains économiques en Russie

• À lire aussi: Passe d'armes impromptue à Ankara entre Lavrov et un journaliste ukrainien

• À lire aussi: Ukraine: Severodonetsk en «grande partie» sous contrôle russe, pas d’issue en vue sur les céréales

«C’est complètement affreux que le monde fasse ça. On pense que [cette guerre], c’est probablement un des plus gros malheurs de ce siècle, et on trouve ça complètement inacceptable», fustige Michael Shwec, président de la section québécoise du Congrès ukrainien canadien, qui défend les intérêts de cette communauté.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, le Centre antifraude a reçu 62 signalements liés à cette guerre, selon des chiffres obtenus par Le Journal. Parmi eux, six proviennent du Québec, 13 de l’Ontario et 27 d’endroits non précisés.

Et cela ne serait que la pointe de l’iceberg, puisque l’organisme fédéral estime que seulement 5% des cas réels de tentative de fraude lui sont rapportés.

Près de la moitié des signalements sont liés à trois stratagèmes précis qui, souvent, mettent à profit la générosité d’honnêtes Canadiens.

Très créatifs

Faux soldats dans le besoin, investissements bidon, faux organismes de charité: des escrocs sans considération pour la souffrance des Ukrainiens n’ont pas manqué de créativité afin de profiter financièrement de ce drame humanitaire.

Ces arnaqueurs ont essayé de dérober des sommes allant jusqu’à 10 000$, mais les quelques tentatives réussies impliquent pour la plupart des montants de moins de 2000$.

Sans que son expérience ait donné lieu à l'un des 62 signalements, Karine Poisson raconte être passée près de devenir une victime de ce type de fraude alors qu’elle faisait partie des nombreux Québécois qui offraient d’accueillir chez eux des Ukrainiens fuyant le conflit.

Photo Andréanne Lemire

Après avoir publié une offre d’hébergement sur un site populaire voué à la cause, la résidente de Trois-Rivières, en Mauricie, a été contactée par courriel par une personne disant être une maman dans un camp de réfugiés en Moldavie.

«Elle disait être avec sa fille qui était malade et qui ne pouvait pas prendre l’avion. Elle me disait qu’elle avait tout perdu, qu’elle ne pouvait pas manger ou se laver comme elle le voulait.»

Les échanges se sont poursuivis pendant près d’une semaine et demie.

«Il y avait beaucoup de détails. Ça avait vraiment l’air vrai», souligne Mme Poisson.

Lorsqu’elle a reçu un courriel à 3h du matin, heure de la Moldavie, la Trifluvienne a commencé à douter.

En provenance du Nigeria

Son fils de 13 ans a ensuite pu trouver l’adresse IP du correspondant, qui se trouvait en fait au Nigeria, en Afrique de l’Ouest.

«Je pense qu’éventuellement, elle était pour me demander de l’argent», estime Mme Poisson, qui a témoigné pour mettre les gens en garde contre ce type de stratagème.

Les trois stratagèmes les plus fréquents

Fraudes d’investissements (12 signalements)

Après avoir persuadé des victimes d’investir dans de fausses compagnies de cryptomonnaie sur les réseaux sociaux ou des sites web, les fraudeurs leur annoncent qu’il leur est impossible de retirer l’argent en raison de la situation en Ukraine et des sanctions internationales.

Fraudes liées aux faux organismes de bienfaisance (11 signalements)

La plupart des victimes sont contactées par courriel par de faux organismes de bienfaisance leur demandant de faire des dons par Bitcoin pour soutenir la cause des Ukrainiens. Certaines personnes ont également été approchées sur les médias sociaux avec le même type de piège.

Fraudes de stratagèmes de rencontre (8 signalements)

Les escrocs utilisent de faux profils pour tenter de flouer des victimes dans un contexte de rencontre amoureuse sur les réseaux sociaux et des sites de rencontres. Ils prétendent souvent être des soldats ukrainiens n’ayant plus accès à leur compte bancaire, pour demander qu'on leur envoie de l’argent.

Quelques conseils

Ne cédez jamais à des demandes de dons trop insistantes, car les organismes reconnus de collectes de fonds ne font jamais pression, selon le Centre antifraude du Canada.

Si un organisme sollicite un don, demandez des renseignements écrits à son sujet, notamment le nom, l’adresse et le numéro de téléphone. Un organisme de bienfaisance légitime vous informera de sa mission, de la façon dont seront utilisés les dons, et vous expliquera qu’un don est déductible d’impôt.

Demandez le numéro d’enregistrement de l’organisme et vérifiez sa validité auprès de l’Agence du revenu du Canada, ou au 1 800 267-2384.

Attention aux cryptomonnaies! Les organismes de bienfaisance n’acceptent jamais ce mode de paiement.