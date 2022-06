NFL: un entraîneur s’excuse

Le coordonnateur défensif des Commanders de Washington, Jack Del Rio, a présenté ses excuses pour avoir qualifié les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole de simple querelle.

L’ancien entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville et des Raiders d’Oakland a admis son embarras par voie de communiqué, mercredi.

«J’ai émis des commentaires concernant l’attaque ayant eu lieu au Capitole des États-Unis et la référence à une querelle [en anglais, dust-up] était irresponsable et négligente. Je suis désolé, a-t-il indiqué sur Twitter. Je continue de condamner la violence dans nos communautés à travers le pays. Je dis cela en exprimant également mon soutien en tant que citoyen américain pour des protestations pacifiques. J’ai pleinement appuyé toutes les manifestations non violentes au pays.»

«J’aime, respecte et soutient tous mes collègues, les joueurs et les membres du personnel avec qui je travaille. Je respecte leurs opinions et leurs points de vue», a-t-il ajouté.

Del Rio a été embauché par Washington au début de l’année 2020. L’homme de 59 ans fait carrière dans la NFL depuis longtemps : il a été joueur de 1985 à 1996 avant d’amorcer son parcours sur les lignes de côté.