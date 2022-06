On ouvre les terrasses

Les commerçants de la Grande Allée à Québec vous invitent, pour la 20e année, à l’ouverture des terrasses, et ce, pour les quatre prochains jours. À compter de ce soir, dès 17h30 (jusqu’au 12 juin) la Grande Allée résonnera au son de la musique du monde, dance-pop (jeudi soir), rock and roll (vendredi soir) et latino (samedi soir), bref de tout pour tous les goûts ! Deux scènes seront installées sur la rue afin d’offrir des performances musicales en continu jusqu’à 23 h. Le dimanche 12 juin, vous aurez le plaisir de déambuler sur la Grande Allée et de profiter du bon temps.

95 ans

Thérèse Brousseau-Turgeon (photo) qui demeure à la Résidence pour aînés Ste-Geneviève, dans l’arrondissement La Haute-Saint-Charles à Québec célèbre aujourd’hui son 95e anniversaire de naissance. Mariée à feu Alfred Turgeon le 30 juin 1945 à Loretteville, Mme Turgeon a eu cinq enfants: Jean-Claude, Jocelyne, Yves, Johanne et Linda, elle a neuf petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Ils seront plusieurs à lui dire «bonne fête, Thérèse» aujourd’hui.

50 ans de constructions et de succès

Construction Maurice Bilodeau, considéré comme une référence depuis plusieurs décennies en construction résidentielle et commerciale dans la région de Québec, a célébré ses 50 ans lors d’une soirée de réjouissances, sous chapiteau, le 26 mai dernier. Elle réunissait les employés, fournisseurs et acteurs, mais aussi les fondateurs de l’entreprise en 1972, Maurice Bilodeau et son épouse, Gilda Rousseau, et évidemment les copropriétaires de l’entreprise, depuis 2015, Jérôme Côté et Caroline Boilard. Avec sa trentaine de projets réalisés annuellement des deux côtés du fleuve dans la grande région de Québec, l’entreprise peut compter sur l’expertise d’une quarantaine d’employés, dont certains cumulent plusieurs décennies d’expérience. Sur la photo, dans l’ordre habituel: les fondateurs, Maurice Bilodeau et Gilda Rousseau; Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, qui en a profité pour remettre un certificat honorifique qualifiant l’entreprise de modèle de réussite et de source d’inspiration pour la population lévisienne; et les copropriétaires de Construction Maurice Bilodeau, Jérôme Côté et Caroline Boilard.

En souvenir

Le 9 juin est une journée spéciale dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) alors que les Canadiens (1993), l’Avalanche (1996), les Devils (2003) et les Blackhawks (2010) ont chacun remporté la Coupe Stanley ce jour-là.

Anniversaires

Francine Raymond (photo), chanteuse québécoise (Souvenirs retrouvés), 66 ans... Natalie Portman, actrice d’origine israélienne (Star Wars), 41 ans... Martine Francke, comédienne, 57 ans... Alexis Martin, acteur, auteur, dramaturge, scénariste, animateur et metteur en scène québécois, 58 ans... Johnny Depp, acteur américain (Pirates des Caraïbes), 59 ans... Michael J. Fox, acteur canadien (natif d’Edmonton), 61 ans...

Disparus

Le 9 juin 2017: Adam West (photo), 88 ans, acteur américain connu pour son rôle culte dans la série télévisée Batman... 2019 : Fabien Lacaf, 65 ans, dessinateur français de bande dessinée... 2018: John McKenzie, 80 ans, ailier droit de la LNH (Boston de 1965 à 1972) et de l’AMH pendant 7 saisons... 2016: Brooks Thompson, 45 ans, joueur et entraineur de basketball... 2015: James Last, 86 ans, compositeur et chef d'orchestre allemand qui a vendu des millions d'albums au cours de sa carrière qui s'est étendu sur 50 ans... 2013: Iain Menzies Banks, 59 ans, écrivain écossais qui publie ses romans sous le nom de Iain Banks... 2013: Bruno Bartoletti, 87 ans, chef d'orchestre italien... 2011: Claude Léveillée, 78 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2010: Bobby Kromm, 82 ans, ancien entraîneur-chef des Red Wings de Détroit (LNH) et des Jets de Winnipeg (AMH) ... 2005: Jean-Alain Tremblay, 53 ans, romancier et écrivain québécois... 1996: Aimé Major, 72 ans, chanteur québécois.