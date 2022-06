Départ de Paul Arcand: qui remplacera le roi des ondes?

L’annonce du départ de l’animateur vedette du 98.5, Paul Arcand, à la fin de son contrat de deux ans a laissé place à de nombreuses spéculations. Qui reprendra le micro de l’animateur de 62 ans à la barre de l’émission du matin depuis 20 ans à la station numéro un au Canada ? Les paris sont ouverts.

• À lire aussi: Paul Arcand veut passer à autre chose

Jeudi matin, Paul Arcand a annoncé en ondes qu’il ne renouvellerait pas son contrat à la radio du 98.5 lorsqu’il l’aura complété, dans deux ans. Si deux ans peuvent sembler une éternité – notamment dans le monde de la radio –, plusieurs noms de possibles animateurs successeurs à Paul Arcand circulent déjà.

Après 32 ans au matin, l’animateur Paul Arcand annonce qu’il complètera son contrat de deux ans mais qu’il ne sera pas prolongé. #radio #medias — Maxime Denis (@maximedenis) June 9, 2022

Pour Patrick White, professeur de journalisme à l’École des médias de l’UQAM, le choix logique, pour le moment, serait Patrick Lagacé, l’animateur qui anime déjà l’émission le Québec maintenant au 98.5.

«Il est jeune, il est très populaire, il est numéro un dans son marché et il connaît déjà la culture de l’entreprise Cogeco, explique-t-il. Pour moi, c’est le choix logique, car le défi est de trouver un autre communicateur hors pair, quelqu’un de connu et de très solide au niveau du journalisme et de l’éthique.»

Changement générationnel

Comme un changement générationnel semble s’opérer au 98.5 depuis, notamment, l’annonce du retrait de Paul Houde, l’animateur vedette de 50 ans aurait toutes les chances de remplacer Paul Arcand à la barre de l’émission qui est «la plus importante et la locomotive du 98.5», croit Monsieur White.

«Se lever aussi tôt le matin n’est pas non plus fait pour tout le monde», ajoute celui qui croit qu’une animatrice comme Marie-France Bazzo, qui est rendue ailleurs dans sa carrière de productrice et qui a déjà animé tôt le matin déclinerait ce genre d’offre.

Il croit toutefois que choisir une femme enverrait un fort message de la part de la station.

Écoutez la chronique de Gilles Proulx au micro de Richard Martineau sur QUB radio :

Alain Dufresne, directeur du Collège radio télévision de Québec, croit de son côté que le terrain de chasse de Cogego dans sa recherche du nouveau morning-man risque d’être Radio-Canada. « Étant donné qu’il y a beaucoup de transferts d’auditeurs d’une station à l’autre », dit-il.

Il a mentionné que même si Radio-Canada n’est pas une station commerciale, un auditeur qui écoute la radio d’État reste un auditeur à aller chercher pour le 98,5.

«Si j’étais à leur place, j’irais chez un concurrent que je veux déstabiliser», ajoute celui qui ne croit pas que Cogero ira piger du côté de Québec «parce que Montréal n’a pas de respect pour le genre de radio qui se fait à Québec. Même si Arcand est abrasif, il ne l’est pas dans le sens où on l’entend à Québec.»

Si les noms de Nathalie Normandeau, Pierre Nantel, Mario Dumont et Alec Castonguay circulent aussi depuis les quelques semaines où se rependait la rumeur du départ à venir de Paul Arcand, aucun d’entre eux ne pèse plus lourd dans la balance pour Patrick White que celui de Patrick Lagacé. «Mais deux ans, c’est long, il peut en couler de l’eau sous les ponts d’ici là», a-t-il précisé.

- avec la collaboration de Cédric Bélanger

LES DAUPHINS POTENTIELS

Patrick Lagacé (50 ans)

Photo courtoisie, Télé-Quebec

+ Le plus

Il comprend l'ADN du 98,5

Excellent à l'animation pour l'émission du retour au 98,5

Journaliste aguerri

Bon intervieweur

- Le moins

Il est très occupé

Il devra choisir entre la télé, la presse écrite et la radio

Marie-France Bazzo (60 ans)

Photo courtoisie

+ Le plus

Animatrice d’expérience

Excellente en entrevue

- Le moins

Productrice à temps plein

Nathalie Normandeau (54 ans)

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

+ Le plus

Comprend l’ADN du 98,5

Bonne animatrice le matin

Collaboratrice appréciée de Paul Arcand

- Le moins

Sa carrière politique

Pierre Nantel (58 ans)

Photo courtoisie

+ Le plus

Expérience de la radio du matin à QUB radio

Bon intervieweur

- Le moins

Toujours intéressé par la politique

Mario Dumont (52 ans)

Photo courtoisie

+ Le plus

Excellent communicateur

Apprécié du public

Maîtrise de la radio

- Le moins

Joueur important des médias de Quebecor

Alec Castonguay (42 ans)

Photo courtoisie

+ Le plus

Journaliste d'expérience

Ex-chef du bureau politique de L'Actualité

Animateur du Midi Info à Radio-Canada

Bon intervieweur

- Le moins