[PHOTOS] Montréal: pluie de coups de feu lors d’une même soirée

La flambée de violence s’est encore fait sentir à Montréal mercredi soir, avec trois fusillades qui ont éclaté d’un bout à l’autre de la ville, ce qui fait craindre un été particulièrement chaud.

« On était assis sur le perron, moi et ma mère, après le souper, et on a été obligées de rentrer en dedans se cacher parce que ça tirait. Ça tire, ça tire, ça tire », détaille une témoin du premier événement de la soirée survenu dans le quartier Rivière-des-Prairies vers 18 h.

Un peu plus tard en soirée, vers 22 h 30, des coups de feu ciblant un immeuble ont résonné dans l’arrondissement de Ville-Marie et au moins une vitre d’une voiture a été fracassée.

Une heure plus tard, c’est dans Verdun qu’une personne a ouvert le feu. Un homme qui marchait en compagnie d’une femme a été touché. On ne craint pas pour sa vie.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les trois fusillades ne sont pas liées.

Tous ces crimes ne font rien pour apaiser l’insécurité grandissante des Montréalais au moment où l’utilisation des armes à feu devient de plus en plus fréquente.

« On n’est pas au Far West en 1840, on est en 2022 », s’indigne Robert Chrétien qui vit dans Verdun, à quelques pas du troisième événement de la soirée.

« N’oublions pas qu’il y a des enfants sur la rue ici, ils pourraient être touchés », dit-il inquiet.

Plusieurs citoyens rencontrés par Le Journal redoutent des balles perdues.

« On n’a pas besoin de vivre avec cette crainte-là dans nos vies », déplore M. Chrétien.

Des policiers aussi inquiets

Les policiers ressentent eux aussi une plus grande insécurité.

« C’est un événement très préoccupant et chacun de nos policiers est très préoccupé par l’ensemble des événements qui se produisent sur l’île », affirme l’inspecteur aux crimes majeurs du SPVM, David Bertrand, à l’occasion d’un briefing technique tenu jeudi sur l’opération CENTAURE, qui lutte contre la violence armée.

Les gangs vont partout

« L’été va être chaud », lance la criminologue Maria Mourani. Les gangs de rue vont là où est la cible, que ce soit au centre-ville, sur la Rive-Sud ou la Rive-Nord, dans un restaurant ou dans un café... »

Il y a une arrogance qui se développe dans les gangs de rue, estime le sergent-détective à la retraite du SPVM André Gélinas.

« On ne parle plus de fusillades qui se produisent à 3 h du matin à la sortie des bars. On parle de fusillades à toute heure du jour », confirme-t-il.

Pour le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francœur, ces événements sont attribuables à une « prolifération de petits gangs » qui sévissent sans cohésion.

