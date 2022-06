Pierre-Olivier Zappa: retour sur la controverse entourant le PDG d'Air Canada

Le nouveau chef d’antenne du «TVA Nouvelles 22 h», Pierre-Olivier Zappa, est revenu dans un épisode de «L’apéro piquant» de QUB radio sur la controverse déclenchée l’an dernier à la suite d’une question qu’il a posée au PDG d’Air Canada relativement à sa maitrise du français.

En novembre dernier, avec une seule question, Pierre-Olivier Zappa a été capable de provoquer un raz-de-marée politique, social et identitaire qui a eu des résonnances tant au provincial qu’au fédéral. Sa question posée à Michael Rousseau sur son usage et sur sa connaissance du français a carrément relancé le débat sur la langue française à Montréal, mais aussi dans les grandes entreprises canadiennes assujetties à la Loi sur les langues officielles.

Le journaliste de 34 ans, qui ne s’intéressait pas du tout à l’économie il y a quelques années, a posé la fameuse question «comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et parler un français approximatif?» au PDG d’Air Canada alors que ce dernier quittait la salle où il venait de prononcer un discours devant la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain.

Pierre-Olivier Zappa a admis au micro de Sophie Durocher et de Richard Martineau avoir été le premier surpris d’obtenir une réponse de M. Rousseau – et qu’elle obtienne des échos jusqu'à l’international. À dire vrai, Pierre-Olivier Zappa ne s’attendait pas à ce que le PDG Rousseau réponde aux questions des journalistes, étant donné que son prédécesseur avait l’habitude de les esquiver.

Lorsqu’il a été pressenti pour animer l’émission «À vos affaires» sur LCN, le journaliste avait du mal à saisir les motivations de ses supérieurs, a-t-il dit lors de l’enregistrement du balado. Il a raconté que l’économie ne le branchait pas du tout et qu’il préférait de loin la politique – matière dans laquelle il a étudié.

«Je leur ai demandé si c’était une proposition ou une imposition: "est-ce que j’ai le choix?" Et ils m’ont dit: "non, t’as pas le choix"», a-t-il expliqué en riant, ajoutant qu’aujourd’hui il les remerciait d’avoir pris cette décision parce que sa vision de l’économie a complètement changée et c'est aujourd’hui son sujet de prédilection.

«Chapeau aux enseignants!»

Avant d’œuvrer dans les médias comme journaliste, Pierre-Olivier Zappa a aussi enseigné dans une école secondaire de la Rive-Sud de Montréal, à l’époque où il complétait sa maitrise.

Il est entré à l’école où sa conjointe travaillait comme enseignant d’art dramatique, mais avec les épuisements professionnels et les arrêts maladie qui s’enchainaient au sein du corps professoral, il s’est rapidement retrouvé avec 125 % de tâche. Il s’est alors vu confier une classe d’élèves de secondaire 2 et 3 en voie de décrochage.

«Il y avait des cas où des jeunes de 12-13 ans pouvaient décider qu’ils quittaient l’école. Moi j’ai toujours adoré l’école et je ne comprenais pas pourquoi. Alors je me suis beaucoup intéressé à eux. Je faisais des "show" de télé pour eux, en classe, pour les intéresser à l’école», a-t-il confié lors de son passage à l’«Apéro piquant».

«J’ai seulement eu une classe, mais j’ai vécu ce que les profs vivent comme fierté, de voir où les jeunes à qui t’as enseigné sont rendus. Chapeau aux enseignants», a-t-il ajouté.