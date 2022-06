Préauditions de «La Voix»: des supplémentaires ajoutées à Montréal

«La Voix» ajoute quatre jours supplémentaires à sa période de préauditions à Montréal.

Voyant le succès de la première période de préauditions la semaine dernière, l’équipe de la compétition musicale a décidé d’ajouter des supplémentaires du 17 au 20 juin, aux Studios MELS de Saint-Hubert, à Longueuil.

Les chanteurs qui souhaitent auditionner et courir la chance de faire partie de l’équipe de Corneille, de Marc Dupré, de Marjo ou de Mario Pelchat doivent préparer une chanson en français et en anglais, et se présenter sur place entre 8 h et 20 h.

Du côté de Québec, l’équipe de l’émission est en ce moment à l’Hôtel Plaza Québec, et ce, jusqu'à dimanche pour entendre tous les chanteurs de la capitale et de l’Est-du-Québec.