Préauditions de «La Voix»: Geneviève et Jeanick inspirent les candidats

Sans doute inspirés par les victoires de Geneviève Jodoin, à 40 ans, à La Voix en 2019, et de Jeanick Fournier, qui avait presque 50 ans lorsqu’elle a remporté Canada’s Got Talent, de nombreux candidats aux cheveux gris tentent leur chance aux préauditions de La Voix.

Photo Stevens LeBlanc

Marie-Josée Bolduc a 52 ans. Après avoir accompagné à quelques reprises son amoureux à des auditions, elle a décidé cette fois de plonger seule.

«Il n’est jamais trop tard pour bien faire et vivre des expériences», a lancé la femme de Beauceville, que Le Journal a croisée à l’hôtel Plaza de Québec, où se déroulent les préauditions de l’émission qui reprendra l’antenne à TVA en 2023.

Elle n’est pas la seule. Selon les juges Marie-Ève Riverin et Rosalie Dumas, des candidats âgés jusqu’à 60 ans ont défilé au micro à Montréal et à Québec.

«Geneviève Jodoin et Jeanick Fournier ont certainement inspiré plusieurs personnes qui autrement auraient peut-être peur et se diraient que leur temps est passé. Nous en avons quelques-uns qui reviennent en nous disant: “ça fait quelques années que j’ai mis ça de côté, mais je pense que ça se peut encore”», note Mme Riverin.

Des jeunes solides

Malgré la présence remarquée des plus vieux, les jeunes forment encore le plus gros de la cohorte, et le talent est là, affirme Rosalie Dumas.

«Les 16, 17 et 18 ans, surtout les filles, sont vraiment solides. Ils commencent à suivre des cours de chant plus tôt et ciblent rapidement leur volonté de faire ça.»

En auditions, les chansons pop des vedettes internationales ont toujours la cote, mais on entend de plus en plus de titres d’une ancienne finaliste, Charlotte Cardin, observent les juges.

Soyez relax

Photo Stevens LeBlanc

Pour les candidats qui avaient besoin d’être rassurés, il était possible, aujourd'hui, de jaser avec la gagnante de La Voix 2020, Josiane Comeau, et le finaliste de La Voix 2018, Félix Lemelin.

«[À cette étape], on se met plus de pression qu’on le devrait. Il faut arriver avec un esprit relax. Tout arrive pour une raison dans la vie», soumet Josiane Comeau.

«Quand j’ai participé à La Voix, enchaîne Félix Lemelin, j’étais dans une période de ma vie où je me concentrais sur mes études. Y aller m’a permis de vivre mon rêve et de me faire davantage confiance.»

♦ Les préauditions de La Voix se poursuivent jusqu’à dimanche à l’hôtel Plaza, à Québec. À Montréal, des journées supplémentaires se tiendront du 17 au 20 juin, aux studios MELS, à Saint-Hubert.